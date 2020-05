Covid19 – Riconoscenza ai medici specializzandi: grazie!

Tra coloro che nella Sanità sono ormai considerati degli eroi, per la passione, senso del dovere e spirito di sacrificio che hanno prendendosi cura dei malati da coronavirus, ci sono anche i medici specializzandi universitari marchigiani. A loro Fimmg Ca Marche e Fimmg Formazione Marche esprimono pubblicamente riconoscenza per l’encomiabile lavoro che stanno svolgendo, e solidarietà per le difficoltà che stanno incontrando. Con dedizione ed esemplare professionalità stanno infatti facendo la loro parte – non piccola – a fianco del personale sanitario nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus: meritano l’incoraggiamento e il sostegno, sia morale che materiale, da parte delle persone comuni, ma innanzitutto delle istituzioni nazionali e regionali. Non va dimenticato che i Medici specializzandi contribuiscono in maniera fondamentale a garantire il buon funzionamento degli ospedali e la migliore assistenza possibile ai cittadini.

La segreteria regionale di settore FIMMG CA & Formazione Marche

8 maggio 2020