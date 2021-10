Incontro sulle antiche tecniche costruttive all’Ecomuseo di Villa Ficana a Macerata

Si terrà oggi 16 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 nello spazio verde adiacente alla foresteria dell’Ecomuseo Villa Ficana, il secondo degli eventi organizzati nell’ambito del Progetto FIM – Future Is Mine realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 15 con il sostegno di Gruca Onlus e finanziato da Regione Marche e Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale.

Il progetto nasce dall’esigenza di coinvolgere i giovani – dai 16 ai 35 anni – dei diversi territori dell’Ambito nella valorizzazione delle proprie potenzialità per una maggior consapevolezza e conoscenza di sé, delle proprie attitudini e abilità, oltre a stimolare una cittadinanza attiva e promuovere la conoscenza delle tradizioni, della storia e della cultura del proprio territorio.

“L’Ecomuseo delle case di terra cruda di Villa Ficana – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – rappresenta un presidio per la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni e del sapere popolare. Al contempo le sue proposte contribuiscono a divulgare i moderni utilizzi di questo materiali e della bio architettura che sono gli elementi identitari e distintivi di questo storico quartiere riportato a nuova vita.”

Il laboratorio ha l’obiettivo di portare a conoscenza dei partecipanti l’antica e tradizionale tecnica costruttiva del massone (bauge), utilizzata nel centro Italia e a Macerata per la realizzazione delle case dell’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana. Nello specifico, con questo laboratorio i partecipanti impareranno a costruire un esemplare funzionante di forno alimentare in terra cruda, conosceranno nozioni utili per la sua accensione, per il funzionamento del forno in sicurezza e per la sua gestione e mantenimento nel tempo. L’attività mira ad avere anche un ruolo di carattere propedeutico all’utilizzo della terra in campo educativo e ricreativo.

Il laboratorio sarà tenuto dall’ architetto Anna Paola Conti, responsabile tecnico – scientifico dell’Ecomuseo Villa Ficana. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Macerata, è gratuito con prenotazione e Green Pass obbligatori (posti limitati).

Info: per iscriversi inviare un’email a info.gruca@gmail.com; ai partecipanti è consigliato di vestire abiti comodi e lavabili, stivali in gomma, guanti, mascherina e igienizzante mani; il pranzo non è incluso nell’evento; In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a data da definire.

