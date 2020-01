A Castelraimondo fermato il calo demografico con un “+ 1”

Dopo anni di un graduale e continuo calo di residenti nel 2019 l’inversione di tendenza

Fermato il conteggio “a ribasso” che vedeva ogni anno calare di qualche decina i residenti nel Comune di Castelraimondo. Nel 2019 c’è stata finalmente una inversione di tendenza, modestissima ma significativa: dopo anni il conteggio dei residenti segna un + 1.

Afferma il Sindaco Renzo Marinelli: “Non solo abbiamo frenato il calo demografico a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, seppure gradualmente, a Castelraimondo ma possiamo contare su un simbolico risultato positivo che fa aumentare di ‘uno’ i cittadini residenti rispetto al dicembre 2018: 4449 contro i 4448 dell’anno scorso. È un piccolo segnale per noi molto significativo, in un momento di difficoltà per tutto il nostro territorio e, in generale, per le aree interne italiane. È un risultato che ci fa ben sperare e ci consegna la responsabilità di continuare a crescere per il futuro”.

I numeri

Ecco il bilancio demografico nel Comune di Castelraimondo per l’anno 2019:

cittadini residenti 4449, di cui 2161 maschi e 2287 femmine (nel dicembre 2018 erano 4448);

stranieri residenti 415 dei quali 123 comunitari e 292 extracomunitari;

nuovi nati 19, di cui 11 maschi e 8 femmine;

decessi 39, di cui 19 uomini e 20 donne;

nuove cittadinanze conferite 15 (10 provenienti dall’Albania, 4 dalla Macedonia e 1 dalla Nigeria);

cittadini immigrati 155 (di cui 101 italiani e 49 stranieri);

cittadini emigrati in altri comuni 147 (di cui 87 italiani e 60 stranieri);

persone cancellate per irreperibilità 5.

18 gennaio 2020