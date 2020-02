Alla chiamata di Rosa Piermattei i Sindaci accorrono in massa

Ai piani alti della politica, non solo di quella regionale, dovrebbero iniziare a preoccuparsi

Quando all’appello di un Sindaco accorrono e si riuniscono quasi tutti i Sindaci di tutte le parti politiche della provincia di Macerata (dall’elenco manca il Sindaco di quello che dovrebbe essere il capoluogo provinciale, Macerata), quando un Comitato (Pro Ospedali Pubblici) di liberi cittadini organizza incontri e manifestazioni (la prossima ad Ancona il 4 febbraio sotto il Palazzo del Governo regionale) per protestare contro la piega che sta prendendo la Sanità regionale, qualcuno ai piani alti della politica, non solo di quella regionale, dovrebbe cominciare a preoccuparsi.

La “dieta” di San Severino Marche

“Chiedo che prima di tutto sia ritirata la nefasta Determina 742 e che poi si parli dei piani per l’ospedale di San Severino Marche”.

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha chiuso così la seduta del Consiglio comunale d’urgenza monotematico convocato, al teatro Italia, con un unico punto all’ordine del giorno: “Determina 742 del 31/12/2019 – Piano Sanitario Regionale”.

La disamina del Sindaco Rosa Piermattei sulla Sanità regionale

In apertura d’assise, dopo aver ringraziato per la partecipazione tutti i presenti, il sindaco ha puntato il dito contro la decisione dell’Asur Marche, sottolineando pubblicamente: “L’unica struttura a essere colpita dalla decisione di Capodanno è stato il Bartolomeo Eustachio”. Di seguito la Piermattei ha elencato una serie di provvedimenti e situazioni che hanno “impoverito – ha detto – il nostro ospedale”. A partire dalla chiusura, a marzo 2016, del Punto nascite in un reparto, il materno infantile, “che negli anni era stato un’eccellenza anche per la preparazione dei medici e del personale ostetrico e che aveva raggiunto fino 800 parti per superare comunque i 500 nel periodo dello stop alle attività. Abbiamo cercato di intervenire in tutti i modi per scongiurare questa situazione – ha ricordato ancora il sindaco – ma non siamo riusciti a fare nulla. Da quella chiusura in poi il declassamento è stato continuo. È stata spostata la diagnostica del tumore prostatico ed urologico insieme alla cistoscopia. Hanno unificato la preparazione antiplastici a Macerata, sono state spostate tutte le urgenze chirurgiche, tranne l’oculistica, ed è stato unificato, con la Medicina, il Tao. Questo ha creato tantissimi disagi per le persone che hanno bisogno della terapia e che ora devono salire un piano e poi scenderne un altro. Tra le cose che hanno impoverito l’ospedale ce ne sono altre, nonostante una Determina a suo tempo firmata con la Regione da chi mi ha preceduto nell’Amministrazione della città – ha aggiunto la Piermattei, ricordando di seguito – A maggio 2019 è stata aperta la Lungodegenza ma sono solo venti posti e, ad oggi, non sono stati ancora portati a termine i lavori su tutto il piano che doveva vedere aperti anche nuovi uffici, la riabilitazione e altro. San Severino Marche ha il terzo centro in Italia, e unico nella Regione, per l’impianto di stent Xen 45 nella chirurgia del glaucoma ed è anche il primo centro marchigiano per i trapianti di cornea. E’ una eccellenza che andava riconosciuta come provinciale ma, anche in questo caso a tutt’oggi, di provinciale non c’è nulla e non si sa il perché. In occasione dell’apertura della Lungodegenza era stato presentato anche il progetto del Centro nazionale per le ernie, ma non sappiamo quando e come ci sarà riconosciuto”.

Tornando alla Determina 742 nel suo intervento il sindaco ha sottolineato ancora: “Questo atto, declassando tre Unità operative da complesse a Unità semplici fa diventare quella di San Severino Marche una struttura vuota. In questo territorio abbiamo tanti problemi, dalla ricostruzione alla viabilità, e quando c’è qualcosa che funziona ci viene tolto. Io vorrei capire il perché. Leggendo e rileggendo i documenti ho capito che trasformare le Unità operative da dipartimentali a semplici non è una questione economica legata ai dottori, che stanno lavorando molto bene. Tolte le dipartimentali i dottori che andranno in pensione non verranno sostituiti e, piano piano, diminuirà l’afflusso dei pazienti e quindi, come risultato finale, verrà inglobato tutto in un’altra struttura. Quello che continuerò a chiedere sarà, quindi, di riconoscere il “Bartolomeo Eustachio” come ospedale di base. Continuerò poi a chiedere la riapertura del Pronto Soccorso e il ritiro della Determina 742. Il giorno che sono diventata sindaco – ha poi concluso la Piermattei – ho assunto una responsabilità precisa. Mi sono presa il dovere di difendere i diritti dei cittadini. Quello alla salute, lo ricordo, è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione. Non si può agire in questo modo. E’ stata offesa la dignità di tutti i cittadini con una decisione presa alle loro e alle nostre spalle. Ora è arrivato il momento di presentare con chiarezza e onestà quelli che sono stati definiti come i piani per l’ospedale di San Severino Marche”.

I partecipanti

“Il problema della sanità non è un problema solo di San Severino Marche ma di tutto l’entroterra. Dobbiamo collaborare tutti insieme per tutelare questo diritto di tutti”.

Alla convocazione appello del sindaco Rosa Piermattei per aprire un fronte comune “contro decisioni che penalizzano i nostri territori già martoriati dal sisma e da altre mille difficoltà” hanno risposto in massa, con la loro presenza o con messaggi e lettere di solidarietà e partecipazione, in tanti semplici cittadini ma anche rappresentanti di associazioni e comitati, professionisti del settore e poi sindaci e amministratori di un bacino di oltre 200mila abitanti.

Tra questi ultimi i primi cittadini di:

Apiro, Ubaldo Scuppa; Belforte del Chienti, Alessio Vita; Bolognola, Cristina Gentili; Caldarola, Luca Maria Giuseppetti; Camerino, Sandro Sborgia; Camporotondo di Fiastrone, Massimiliano Micucci; Castelraimondo, Renzo Marinelli; Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci; Cessapalombo, Giuseppina Feliciotti; Cingoli, Michele Vittori; Civitanova, Fabrizio Ciarapica; Esanatoglia, Nazzareno Bartocci; Fiuminata, Vincenzo Felicioli; Fiastra, Sauro Scaficchia; Gagliole, Sandro Botticelli; Matelica, Massimo Baldini; Montecavallo, Pietro Cecoli; Muccia, Mario Baroni; Pieve Torina, Alessandro Gentilucci; Pioraco, Matteo Cicconi; Poggio San Vicino, Sara Simoncini; Pollenza, Mauro Romoli; Sefro, Pietro Tapanelli; Sarnano, Luca Piergentili; Serrapetrona, Silvia Pinzi; Serravalle di Chienti, Emiliano Nardi; Tolentino, Giuseppe Pezzanesi; Treia, Davide Buschittari; Valfornace, Massimo Citracca; Visso, Maurizio Spiganti; Fabriano, Gabriele Santarelli; Arcevia, Dario Perticaroli; Frontone, Daniele Campagnani; Genga, Marco Filipponi; Mergo, Luca Possanzini; Sassoferrato, Maurizio Greci; Serra San Quirico, Tommaso Bordo; Cupramontana, Luigi Cerioni; Pergola, Simona Guidarelli; Cagli, Alberto Alessandri.

Poi il Commissario del Comune di Ussita, Giuseppe Fraticelli, il vicesindaco di Cingoli, Filippo Saltamartini, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti, i consiglieri Sandro Bisonni, Luca Marconi, Francesco Micucci, Elena Leonardi e Luigi Zura Puntaroni insieme ai parlamentari Mirella Emiliozzi, Mario Morgoni, Tullio Patassini, Francesco Acquaroli e Giuliano Pazzaglini.

1 febbraio 2020