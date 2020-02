Macerata, corso gratuito di scacchi per principianti

Le lezioni sono tenute di martedì alle 21:00 dall’istruttore federale Dante Guglielmi

A Macerata anche nel mese di febbraio proseguirà, nella sede del Circolo Acli Santa Maria delle Vergini in via Galasso da Carpi 2, ogni martedì alle ore 21:00, il corso gratuito di scacchi per principianti.

Si tratta di una iniziativa organizzata dall’Unione Sportiva Acli comitato regionale Marche, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, grazie a un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017 – nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età).

L’iniziativa è compresa anche nel progetto regionale “Metti in moto la mente” proprio dell’U.S. Acli Marche che mira a migliorare le qualità cognitive e la qualità della vita, allenando e potenziando la mente di chi partecipato.

Il corso ha avuto un notevole successo di partecipanti che si sono appassionati a una disciplina, gli scacchi, che in questi ultimi anni sta avendo un incremento di praticanti.

Le lezioni sono tenute dall’istruttore federale Dante Guglielmi e andranno avanti fino al 16 marzo.

La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3495280020 (Dante Guglielmi).

2 febbraio 2020