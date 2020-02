Macerata, il Centro Destra si confronta sul programma elettorale

Si è svolta il 6 febbraio la riunione delle forze del centro destra di Macerata in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera che riguarderanno il capoluogo. La presenza dei responsabili comunali e provinciali di tutti i partiti e delle liste civiche ha sottolineato che le forze del centro destra sono unite nei fatti e nell’impegno concreto e soprattutto pronte a interpretare la volontà di risveglio della città .

Hanno in tal senso unanimemente stabilito che la specificità di Macerata e l’importanza di ridare voce ad una città capoluogo piegata su se stessa e in grave difficoltà dopo decenni di mal governo del PD e del centro sinistra significa che i tempi delle scelte non sono e non saranno condizionati da niente altro che dal bene della città senza nessuna preclusione.

Sul punto le forze politiche e le civiche del centro destra hanno concordato che la prossima settimana saranno confrontati i punti programmatici e le proposte di squadra che verranno da tutti, con l’impegno di raggiungere la sintesi più seria e forte per il bene di Macerata.

Lega – FdI – Fi – Cdu – Cittá Viva – Comitato Anna Menghi

7 febbraio 2020