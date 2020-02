Macerata, la Fondazione Colonna dona un ascensore

A Macerata, sabato 15 febbraio alle ore 12, si terrà nella Parrocchia e Oasi Buon Pastore in via Cesare Pavese 2 la cerimonia di presentazione di un ascensore realizzato nei locali destinati all’accoglienza delle famiglie, una struttura completata una decina di anni fa attualmente pensata per momenti di incontro e di formazione aperta anche a gruppi e associazioni a servizio della Città di Macerata e del quartiere di Collevario. L’opera è stata finanziata interamente dalla Fondazione Girolamo Colonna che svolge ormai da diversi anni degli interventi a sostegno delle parrocchie, delle associazioni e delle istituzioni della provincia di Macerata attive nel sociale.

Il consiglio ed il comitato scientifico della Fondazione Girolamo Colonna

13 febbraio 2020