Domenica 23 febbraio alle ore 16, 30 presso la Biblioteca Comunale Mario Ciocchetti a Belforte del Chienti Federico Piancatelli presenta il suo libro “Carpe diem se puoi sognarlo puoi farlo”

Una storia autobiografica – L’autore si racconta e narra la sua coraggiosa scelta di vita e tutto ciò che ne segue. La decisione da neo quarantenne di mollare tutto quello che si era faticosamente costruito per intraprendere un’esperienza di vita nuova nelle Americhe. Una avventura di circa un anno nel nuovo mondo: dal Texas alla Terra del Fuoco, punta estrema della Patagonia argentina, attraversando Messico, Bolivia, Perù, Brasile alla riscoperta di se stesso e del vero significato della vita. Emozioni, sensazioni, riflessioni, che segnano profondamente la coscienza del protagonista e lo portano ad acquisire una nuova consapevolezza. Una lettura intensa e profonda, che coinvolge in prima persona il lettore, rendendolo partecipe di un viaggio ricco di avventure e incontri inattesi, alla riscoperta della vera essenza di ciascun individuo: la propria Anima!

L’autore – Federico Piancatelli poco oltre 40 anni, dopo aver abbandonato gli studi universitari, prestato servizio civile presso la Croce Rossa e soggiornato per studio in Inghilterra, ottiene ottime collocazioni nel mondo del lavoro, ma a un certo punto decide di gettarsi alle spalle tutto quello che si era faticosamente costruito in Italia per intraprendere una nuova avventura nelle Americhe. Con un pizzico si sana follia rompe l’illusione di un mondo sostanzialmente perfetto, abbandona famiglia, amici, lavoro per intraprendere un cammino diverso alla ricerca del vero significato della vita.

Il libro – L’esperienza vissuta, dai risvolti inattesi e incredibili, lo ha portato a viaggiare e lavorare in ben sette paesi ricominciando a vivere come volontario nella povertà totale, in luoghi isolati e remoti a contatto con gli ultimi. Una esperienza che ha dato vita alle pagine del suo primo libro

autobiografico: “Carpe Diem, se puoi sognarlo puoi farlo”. A incoraggiarlo in questa sua scelta di vita è stata anche la sorella che, in un sms, gli ha scritto: “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta, ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi, basta avere coraggio…”.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza alla Missione di San Michele Arcangelo a Barbacena in Brasile.

15 febbraio 2020