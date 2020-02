Treia, “Il Lume” inaugura la ludoteca “Giocanch’io”

UBI Banca ha donato all’Associazione “Il Lume” di Treia giochi, materiale didattico e arredi per l’allestimento della ludoteca “Giocanch’io” dedicata ai minori e alle famiglie del territorio. Il centro, che si trova in Piazza Acquaticci a Treia, è stato realizzato negli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Sindacato Cisl.

Il Lume – L’Associazione di volontariato “Il Lume” opera da 20 anni nel settore sociale, gestendo numerosi servizi dedicati alle famiglie e ai minori, nonché sostenendo e aiutando chi si trova in condizioni di disagio sociale e socio-economico.

L’inaugurazione – La cerimonia di inaugurazione, con la benedizione di don Manuel De Ornelas è avvenuta nel corso di un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, David Buschittari, vice sindaco e Luana Moretti, assessore, il rappresentante del Sindacato Cisl, la responsabile della Direzione Territoriale di Macerata Est di UBI Banca, Caterina Vespasiani, e la Presidente dell’Associazione “Il Lume”, Angela Dea Tartarelli.

Ha dichiarato Caterina Vespasiani: “Abbiamo scelto di aiutare l’Associazione ‘Il Lume’ perché rappresenta una importante realtà del nostro territorio per l’aiuto alle donne vittime di violenza, ai minori e alle famiglie in difficoltà. Siamo il principale Istituto di credito della provincia di Macerata e della regione Marche e il nostro legame con questo territorio ci porta a essere al fianco di quelle realtà del sociale che contribuiscono in maniera significativa a rendere la comunità locale più forte e coesa”.

Porge i suoi ringraziamenti Angela Dea Tartarelli: “Non posso che ringraziare UBI Banca e, come sempre, il Comune di Treia che accolgono le nostre proposte e ci aiutano a realizzare puntualmente quanto serve ai cittadini del territorio treiese che più ne hanno bisogno. Per i minori a Treia, come altrove, sono carenti servizi specifici, per cui con questo progetto avviamo un percorso che porterà a molteplici sviluppi futuri”.

Le attività proposte – Nel centro opereranno educatrici dell’associazione “Il Lume” e ragazze del Servizio Civile in carico presso il Comune e presso il Sindacato Cisl. Nel primo pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 queste giovani saranno a disposizione, a titolo gratuito, alternandosi per attività ludiche e laboratori con gli anziani, per aiuto-compiti e ripetizioni agli scolari treiesi. Nelle ore successive, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, le educatrici accoglieranno i bambini dai tre ai 10 anni di età, assistendoli in attività ludiche. Sarà gradita la presenza di pensionati volontari che vorranno collaborare partecipando ai giochi dei bambini, consentendo loro di conoscere la figura del “nonno”, importante per la loro formazione.

Info – Comune di Treia – Servizi alla Persona 0733 218 731

Pietro Balducci pietro.balducci@ubibanca.it tel. 0731 647 246

Associazione di Volontariato “Il Lume” 0733.215319.

15 febbraio 2020