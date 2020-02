L.go Affede: rifacimenti preelettorali solo a forza di catrame

Il problema della mancata manutenzione periodica genera danni, poi le persone anziane inciampano, cadono. Il selciato perde pezzi, i tasselli si sconnettono, l’acqua piovana penetra nel suolo, le fondazioni delle case si riempiono di umidità, tra un blocchetto di pietra e l’altro cresce l’erba. Nella buca della pietra che vedete alzata, fotografata in una giornata di sole, c’è una pescolla di acqua. Intanto gli amministratori cittadini, in vista delle elezioni, stanno asfaltando le strade più in vista della città. Largo Affede, la scalinata, non sono Macerata? Le prime due quartine sono dedicate alla buca nella foto di apertura dell’articolo:

Questa buca è un’eccellenza

dell’amata Macerata

il cittadin porta pazienza

prima o poi sarà tappata

ed intanto se la tiene

prima c’è da far l’asfalto

poca gente qui ci viene:

l’assessore punta in alto!

Venezia e il Mose ce fa ‘n baffo

su c’è tecnica da strapazzo

sembra quasi fatta a ciaffo

e non vale proprio un c…

Guarda invece Macerata

per frenar l’acqua che corre

se che robba s’è inventata:

un matton che s’alza a torre!

A decoro cittadino

c’è ‘sto bello sportellino

decorato e poi firmato

un difetto ha mascherato

se lo tocchi piano piano

questo qua ti cade in mano

è persino indecoroso

perché tutto rugginoso!

Una bella scalinata

tutta in marmo e levigata

poi col tempo s’è sfasciata

e nessuno l’ha aggiustata

ora è lì tutta sdentata

rattoppata e rabberciata

la vecchina s’è inciampata

la caduta… è rimediata!

18 febbraio 2020