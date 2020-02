Il “Centro Nuoto Macerata” e le sei medaglie dei “Master”

Il “Centro Nuoto Macerata”, l’associazione che gestisce la piscina comunale di viale Don Bosco, ha portato nel capoluogo 6 medaglie dalla partecipazione ai Campionati regionali riservati alla categoria Master.

I medagliati – A Fabriano il gruppo allenato da Francesca Vella è stato “guidato” in vasca da Francesco Fiorelli, unico a conquistare ben 2 medaglie, nonché quella del metallo più prezioso. Fiorelli si è infatti laureato più veloce delle Marche mettendosi al collo l’oro nei 200 misti ed inoltre è giunto terzo nei 50 rana. Paolo Rinaldi invece si è piazzato secondo nella lunga gara degli 800 stile libero e altri due secondi posti sono arrivati nei 200 rana con Luca Cirioni e nei 100 misti con Giorgio Bormioli. L’ultimo bronzo infine l’ha ottenuto Francesco Camacci nella combattuta gara dei 200 stile.

Nuotatori in miglioramento – Bravissimi anche gli altri atleti biancorossi Giuliano Fiore, Silvia Scagnetti, Claudia Caponi e Giulia Bonvecchi che, migliorando i loro riferimenti cronometrici, hanno dato prova di essere in ottima forma e hanno contribuito a mettere in risalto la performance del Centro Nuoto Macerata.

19 febbraio 2020