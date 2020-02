Sabato prossimo, 22 febbraio 2020, festa grande nella città di Corridonia. In via Eugenio Niccolai 183, viene inaugurato “Q Beauty”, il centro estetico di Marika Corsetti, un nuovo e attraente punto per la cura del corpo. Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità locali, avverrà alle ore 16:30 e sarà sicuramente un evento e un appuntamento da non perdere. Lo spazio creativo della bellezza aspetta tutti!

20 febbraio 2020