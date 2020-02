Macerata, artistico rinnovamento per “La bottega dei sapori”

L’Antica Norcineria Rapari si è vestita a nuovo nel negozio “firmato” dall’artista maceratese Maria Rita Massarini e con la qualità gastronomica di sempre.

Il coraggio di una famiglia – In tempi di prolungata crisi economica, con il settore commerciale in sofferenza, ci vuole coraggio non solo ad aprire un negozio ma anche solo pensare a un rinnovamento. A Macerata, all’incrocio di via Panfilo con via Due Fonti, il coraggio di ampliare e ristrutturare lo hanno avuto Laura, Renato e le loro figlie Renata e Roberta, della Norcineria Rapari.

Il concetto sviluppato dall’artista – Non è stato un rinnovamento qualsiasi perché è stata chiamata all’opera un’artista maceratese di chiara fama: Maria Rita Massarini. Il desiderio dei titolari era di sviluppare il concetto di continuità di un’attività fondata nel 1956. La fervida mente dell’artista si è rivolta alla Natura, alle piante che affondano le radici nella terra, ne traggono linfa vitale e si sviluppano ed espandono ramificando. Proprio come “La bottega dei sapori”, radicata nelle tradizioni gastronomiche locali e con una forte continuità familiare: un albero con radici profonde può affrontare sicuro, senza cedimenti, il vento impetuoso.

L’unicum artistico – La creativa interpretazione del pensiero ha così originato un unicum artistico, a fare da cornice raffinata alle squisitezze del territorio maceratese, magistralmente interpretate e trasformate in preziosi insaccati dalla invitante profumazione. Arte, tradizione antica e artigianato sapiente accoglieranno i clienti della Norcineria Rapari. Senza dimenticare i formaggi, le carni già preparate e le speciali “invenzioni” come uno sformato di ceci, che abbiamo assaggiato…

Fernando Pallocchini

20 febbraio 2020