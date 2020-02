I luoghi e le opere dell’architetto sanseverinate Aleandri

Un tour alla scoperta dei luoghi e delle opere dell’architetto Ireneo Aleandri. Originario di San Severino Marche, discepolo di Raffaele Stern e di Giuseppe Camporese all’Accademia di San Luca di Roma, continuò e diffuse i canoni dell’architettura neoclassica con grandiosità e purezza progettando, tra tante altre meraviglie, anche lo Sferisterio di Macerata.

Opere a San Severino Marche – Suoi pure, a San Severino Matche, il teatro Feronia, la porta di San Lorenzo, palazzo Margarucci, la chiesa di San Paolo e quella di San Michele oltre alla Torre dell’Orologio: tutte opere realizzate nella città che a lui diede i natali tra il 1820 e il 1830.

La villa ex Bonaparte – Negli stessi anni, fuori San Severino Marche, l’Aleandri fu impegnato in altri progetti grandiosi come a Porto San Giorgio la ex villa Bonaparte e oggi conosciuta come villa Caterina.

Il tour gratuito – In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, sabato 29 febbraio, luoghi e opere dell’architetto Ireneo Aleandri saranno meta di un tour gratuito promosso dalle Guide delle Marche con ritrovo, a partire dalle ore 15:30, davanti all’ingresso del teatro Feronia.

Il video – Sul teatro Feronia “La rucola” ha girato un breve video del quale proponiamo il link: https://www.larucola.org/2014/05/17/san-severino-marche-teatro-feronia

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations, è promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche. L’evento internazionale nella nostra regione è patrocinato dalla Angt, Confesercenti/Federagit e, nel caso di San Severino Marche, anche dal Comune.

Info – Per info e prenotazioni, e per partecipare al tour, ci si può rivolgere al numero di telefono 3388007012.

22 febbraio 2020