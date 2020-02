Roma, Carlo Iacomucci premiato al concorso “Il volo di Pegaso”

Lunedì 24 febbraio 2020, nel Teatro Eliseo di Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del XII Concorso “Il volo di Pegaso”, promosso dall’Istituto Superiore della Sanità di Roma.Tra i finalisti e vincitori del prestigioso riconoscimento anche l’artista Carlo Iacomucci, che ha partecipato con una opera dal titolo “Sipario Nel Mondo”, conquistando l’ambito premio come miglior disegno per la sezione arti visive. Si tratta, nello specifico, di una tecnica mista che rappresenta un gruppo di figure all’interno di un sipario con vista su di un ponte immaginario, emblema di connessione e unione. Al centro, una sfera di colore azzurro, metafora del mondo e quindi del messaggio universale dell’arte. Il cielo, metà chiaro e metà scuro, a simboleggiare il giorno bianco e luminoso e la notte buia e scura, proprio come il percorso di una persona affetta da una malattia che torna alla rinascita spirituale e fisica, nella contemplazione della bellezza dell’arte. In alto a destra un aquilone, che unisce la parte alta e la parte bassa del disegno. Con questo nuovo e ulteriore riconoscimento, il Maestro Iacomucci ha contribuito, ancora una volta, a portare avanti e mantenere alto il nome delle Marche in Italia e fuori dai confini nazionali. Carlo Iacomucci nasce e studia ad Urbino, opera a Macerata.

Patrizia Minnozzi

27 febbraio 2020