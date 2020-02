Presentato il libro sulla capsella di Montecosaro

È stato presentato il libro “Il mistero della scatola di pietra: la capsella di Montecosaro”, scritto da Emanuela Properzi, edito da Edizioni Nisroch. La professoressa ha indagato la chiesa di Santa Maria Apparente e la capsella lì rinvenuta. Quante notizie si possono scoprire decriptando le parole inserite sopra, intorno e perfino dentro la scatola di pietra, oggi vuota ma che avrebbe contenuto, secondo la Properzi, un documento importante quale era la cessione da parte di Carlo Magno al vescovo di Fermo del priorato di Gerusalemme. Una carta che, una volta uscita dalla capsella, e passata di mano in mano per via femminile, ha consentito ai Savoia di detenere la Sacra Sindone. Una storia complessa, resa ancora più interessante dalla scoperta di una frase incisa in un affresco della chiesa, che testimonierebbe la presenza in loco delle spoglie mortali di Carlo Magno. Un libro, quindi, interessante per chi è appassionato della storia del nostro territorio.

Per chi volesse saperne di più al link seguente c’è un articolo più esaustivo: https://www.larucola.org/2019/12/10/il-mistero-della-scatola-di-pietra-la-capsella-di-montecosaro

Cinzia Zanconi

28 febbraio 2020