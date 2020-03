Coronavirus: in arrivo due Premi Nobel per l’Italia

Stiamo vivendo un periodo importante per l’Italia, perché in giro c’è odore di Nobel sia per la Medicina che per l’Economia.

Nobel Medicina – Il Conte ha scoperto che la “corona” (né sacra né unita ma solo virale) è una compagna di mal’affare che dalle 18 in poi fa cose turche! Infatti costei dorme dalla mattina fino al pomeriggio e ci permette di prendere il caffè (al banco) e persino di pranzare al ristorante!

Nobel Economia – Sempre il Conte, per evitare sperperi, il sabato e la domenica ci fa dormire 24 ore al giorno, sicché il PIL salirà alle stelle, produrremo una ricchezza generale (risolto il problema delle nascite) e tanta felicità (a letto…) che… niun sa dire!

Nazzarèno dottor, poco blasfèmo

