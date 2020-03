Lo sbarco in Normandia di Peppe Cotto e dello Scudo Piceno

Ci sono “sbarco in Normandia” e “sbarco in Normandia”: il primo cruento; il secondo ricco di piaceri (il piacere dell’amicizia e il piacere del buon cibo). Uno è entrato a far parte della Storia, l’altro è avvenuto l’estate passata, il 30 agosto 2019 ed è stato lo “sbarco in Normandia -via terra- del lorese Peppe Cotto”. Il nostro amico Giuseppe Dell’Orso aveva con sé solo un’arma antica del popolo Piceno, un’arma di difesa… lo Scudo Piceno!

Questo delizioso prodotto, un De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), ha varcato il confine italiano per andare a essere degustato là dove il cibo è cultura, in un territorio, la Normandia, patria del Calvados, distillato di sidro di mele e del fromage Camembert, a pasta molle e crosta fiorita, e delle mele con cui vengono artisticamente preparati dolci. Accoglienza trionfale per l’Ambasciatore Peppe Cotto nel “Bistrot di Havre” di Christelle de Almeida (chef, cameriera e proprietaria), a Pont Audemer. Qui le doti del macellaio/artista/cabarettista hanno vivacizzato la serata dei quaranta ospiti, compreso il Sindaco della cittadina francese, Michel Leroux, accompagnato dalla gentile consorte. È stato un incontro in lieta amicizia tra Peppe Cotto e Christelle, dove il buon cibo, il buon vino e la convivialità, insieme alla satira di Peppe Cotto e alla bella presenza di Christelle, hanno unito la provincia Maceratese e la Normandia. Questa è l’Europa che preferiamo: fuori dagli schemi finanziari e dalle beghe politiche! Una Europa dove ci si ritrova davanti alla tavola imbandita e dove il cibo unisce il palato e i cuori. In alto i calici!

13 marzo 2020