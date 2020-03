Quanto ci costa, oggi, la chiusura di troppi ospedali?

Dedicato a tutti i politicanti (avremmo potuto anche scrivere incoscienti e incompetenti) che da Roma in giù (intendendo le Regioni), per un malinteso senso di risparmio, hanno fatto chiudere troppi ospedali in Italia (13 nelle Marche con la intenzione di continuare fino a lasciarne uno solo per provincia). Ora chiediamo a questi miopissimi personaggi: quanto ci costa oggi in termini di vite umane (valore considerato incalcolabile) ed economici questa pandemia?

La Sanità non deve essere soggetta a risparmi perché quando serve ce la trovi!

Le pandemie sono un fenomeno ricorrente e c’è da metterle in conto, come le guerre e le catastrofi naturali: ecco, oltre l’ordinaria amministrazione, a che servono gli ospedali! E costoro, invece, li chiudono…

Fernando Pallocchini

16 marzo 2020