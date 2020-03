Automobilismo – rinviata la cronoscalata Sarnano Sassotetto

La sospensione di tutta l’attività nazionale dello sport ha coinvolto naturalmente anche l’automobilismo. Lo staff organizzatore del Trofeo Scarfiotti, l’Automobile Club Macerata, il Gruppo Sportivo AC Macerata e Sarnano in Pista, congiuntamente con l’Amministrazione Comunale di Sarnano, si sono adeguati allo stop, rinviando il 30° Trofeo Scarfiotti e il 12° Trofeo Storico Scarfiotti che si sarebbero dovuti disputare nel weekend 1-3 maggio.

La grave situazione sanitaria nazionale provocata dal problema Coronavirus (Covid-19), con le limitazioni che si devono rispettare a tutti i livelli, sta causando il forfait anche di altri organizzatori per gli appuntamenti delle cronoscalate.

Come ha avuto modo di ribadire il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, “L’attuale stop non troverà soluzione in tempi brevi, pertanto al termine dell’emergenza dovremo tutti insieme cercare un modo ordinato per riprendere l’attività, riorganizzando i calendari delle varie specialità.”

Sarà nostra premura quindi tenere informati il mondo degli addetti ai lavori e degli appassionati sulle decisioni che riguarderanno la Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scarfiotti.

17 marzo 2020