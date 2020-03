Covid19 – A Macerata divieto d’ingresso negli orti comunali

Fino al prossimo 25 marzo compreso c’è il divieto di ingresso negli orti comunali di Fontezucca e di quelli che si trovano nel quartiere di Santa Croce assegnati agli anziani. A stabilirlo c’è un’ordinanza firmata dal sindaco Romano Carancini. Il provvedimento si è reso necessario in seguito al rapido peggioramento della diffusione dei contagi da Covid -19 che interessa anche il territorio comunale di Macerata e nel rispetto dei vari decreti governativi, che si sono succeduti in questi ultimi giorni, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica. Per chi non dovesse rispettare l’ordinanza è prevista la denuncia all’autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e ai trasgressori potrà essere applicata la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro.

20 marzo 2020