Covid19 – in azione a S. Severino le squadre speciali di Cosmari

Dando seguito alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19 prosegue, nel territorio del Comune di San Severino Marche, l’azione di sanificazione straordinaria delle strade.

Agli uomini e ai mezzi dell’ufficio Manutenzioni e Nettezza Urbana del Comune, che già da giorni utilizzano additivi igienizzanti nella normale opera di pulizia effettuata con le spazzatrici, si unirà anche quella di speciali squadre del Cosmari che, nottetempo, svolgeranno la loro opera nelle vie, nelle piazze e nei luoghi maggiormente trafficati dagli automobilisti e frequentati dalla popolazione.

I prodotti igienizzanti utilizzati nell’attività di sanificazione non sono nocivi per gli animali domestici, né pericolosi per l’ambiente.

21 marzo 2020