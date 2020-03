Il Rotary Club di Macerata in campo contro il Covid19

In piena emergenza Coronavirus, ognuno è chiamato a fare la propria parte per stare a fianco sia di chi è in prima linea nella lotta contro questo feroce nemico invisibile come di chi è più fragile.

Per questo, il Rotary Club di Macerata guidato da Luciano Pingi ha deciso di donare 3mila euro all’Asur Area Vasta 3, destinati all’acquisto di beni per le strutture ospedaliere dedicate al Covid-19 del territorio, e 7mila euro all’IRCR per contribuire all’acquisto di presidi sanitari già individuati.

“Sono quasi trecento gli anziani ospitati all’interno delle sei Residenze Protette controllate dall’APSP IRCR di Macerata – afferma nel suo messaggio di ringraziamento il direttore generale Francesco Prioglio – assistiti da centinaia di operatori che si occupano anche dell’assistenza domiciliare di numerosi maceratesi”. L’Ente, inoltre, in collaborazione con il Comune, ha promosso e gestisce Macerata Vicina, il numero verde che coordina l’attività di sostegno e consegna dei beni di prima necessità a chi vive da solo in città, attraverso il lavoro fondamentale delle associazioni di volontariato.

La cronaca quotidiana dal fronte Coronavirus ci racconta la situazione drammatica che stanno vivendo molte strutture dedicate agli anziani, anche molto vicino a noi, e iniziative del genere assumono una valenza ancora più importante, per il Club e l’intera comunità.

Rotary Club Macerata

24 marzo 2020