Non è un bell’esempio: pollice verso per la dottoressa!

Non è una bella foto quella inviataci a corredo del comunicato stampa riguardante la donazione della Fondazione Bocelli di 400 mascherine all’ospedale di Camerino. Mentre in tutta Italia si raccomanda alle persone d’indossare mascherine protettive e guanti per cercare di evitare di essere contagiati e di contagiare gli altri, una dottoressa, per di più esperta in epidemiologia, si fa fotografare insieme con il Sindaco di Camerino Sandro Sborgia e il Direttore di Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, entrambi protetti da mascherina e guanti, senza le protezioni così caldamente raccomandate a tutti. La dottoressa Nadia Mosca, in foto, non porta sul volto la mascherina e non indossa sulle mani i guanti (però sta a un metro di distanza…). Ecco… se l’esempio viene dall’alto… insomma, per la dottoressa, pollice verso!

25 marzo 2020