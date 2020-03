Teatro Lauro Rossi, andate in scena “Le baccanti”

C’è stato un appuntamento della stagione di prosa del Teatro Lauro Rossi con “Le baccanti”, un interessante spettacolo, coinvolgente e ammaliante. Durante l’ultima stagione lirica Emma Dante propose una originale lettura del Macbeth, ricca di affascinanti atmosfere. La regista siciliana torna dopo poco tempo a Macerata con questa sua originale rilettura del testo di Euripide e tra le sue mani gli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico riescono a dare prova di grande professionalità e affiatamento. In quanto ‘studio’ del e sul testo lo spettacolo presenta alcune cadute, dovute più al percorso formativo che alle scelte registiche e alla comunque bravura degli attori in scena. Di forte impatto l’immagine iniziale con le attrici sedute sul palco, spalle alla platea, che subito ci proietta in un mondo animale in cui la natura è in perenne lotta con la ragione. Belli gli effetti luce che accompagnano le deliranti Baccanti, anche vestite in jeans strappati e con le labbra ammantate di rossetto rosso fuoco, che si muovono sapientemente nel gruppo Corale e danno prova di grande fisicità, atlete e voci recitanti che avvolgono il palco e sapientemente scendono in platea. Lo spettacolo è un inno alle immagini forti che si dipanano rutilanti, anche grazie ai drappi che racchiudono le quinte e il fondale, e Dioniso, che viene presentato sdoppiato in un corpo femminile e uno maschile, mantiene la sua forza di dio dell’ebbrezza e dell’eccessivo. Così come è eccessiva la fascinazione esercitata dal dio su Penteo, convinto a travestirsi da donna per seguire le menadi. Nella ridotta ma comunque pungente traduzione di Edoardo Sanguineti, il testo appare ben risolto e permette una messa in scena forte e dirompente, tra scene comiche (come quella tra Cadmo e Tiresia) e surreali e personaggi dagli atteggiamenti molto sensuali. Lo spettacolo è un bellissimo studio che permette di avvicinarsi a testi classici sempre attuali, pieni di fascino.

Traduzione: Edoardo Sanguineti – regia: Emma Dante – interpreti: Viola Carinci, Irene Ciani, Gabriele Cicirello, Renato Civello, Jessica Cortini, Eugenia Faustini, Angelo Galdi, Alice Generali, Domenico Luca, Paolo Marconi, Eugenio Mastrandrea, Michele Ragno, Naike Anna Silipo – allieve del II° Anno: Anna Bisciari, Adele Cammarata, Ilaria Martinelli – scene: Carmine Maringola – movimenti scenici: Sandro Maria Campagna – musiche e arrangiamenti corali: Serena Ganci – luci: Cristian Zucaro – assistente regia: Federico Gagliardi.

Lucia De Luca

25 marzo 2020