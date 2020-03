Alba Piatti legge le poesie dialettali di Alfonso Leopardi

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2020 Alba Piatti, attrice e regista della Compagnia Teatrale “San Ginesio”, legge Alfonso Leopardi, Poeta dialettale Marchigiano. Le letture poetiche sono tratte dal libro SUB TEGMINE FAGI ( traduzione ironica: Sotto un tegame di fagiuoli – traduzione letterale: sotto la chioma di un faggio) – Scipione Lapi Editore, Città di Castello 1887, autore Alfonso Leopardi. La video lettura è visibile on line su: https://www.facebook.com/centroletturaarturopiatti/

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “San Ginesio” e dal Centro di Lettura “Arturo Piatti” di Ripe San Ginesio.

Alba Piatti è brava e l’ascolto del video è piacevole nonché divertente.

28 marzo 2020