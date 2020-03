Covid19 – “Il nemico occulto” poesia di Giusi Falleroni

È tempo di Covid19, nemico invisibile dagli effetti devastanti: la poetessa Giusi Falleroni invia frame osservando quanto sta accadendo nel mondo.

Il nemico occulto

Un nemico invisibile passeggia solitario / errabondo, non teme nessuno / ha un destino meschino /

astuto e potente / seleziona la specie, il codardo.

Non ha volto, né patria / semina morte! / La sua falce / non si ferma davanti alle porte! / fanciulli annoiati per le forzate vacanze, / famiglie rinchiuse / inizieranno nuovamente a parlare…

Alcuni torneranno a guardarsi negli occhi, altri vedranno solo sagome inutili!

Forse qualcuno si immergerà nei ricordi / rispolverando fotografie sbiadite dagli anni! / Per strada si odono lontani rintocchi / meste campane ad accompagnare le bare…

Impazzirà colui che non può ascoltare il silenzio, dopo tanto rumore, / complicato guardarsi dentro… / Biechi cecchini / contro i briganti vicini.

É iniziata la danza dell’intolleranza, / ora si potrà affondare la lancia! / Dicono, che un nemico invisibile / si aggiri per strada / Un nemico astuto e potente! / Nessuno lo scorge!

Probabilmente, / occulto nello specchio l’errante! / E in questa cornice desolata / questa folle melanconia, / alberga una silente riscossa: / Madre natura, finora tradita, / raggiante, / regna sovrana!

Giusi Falleroni

29 marzo 2020