Blocco Inps: la protesta dei patronati Ce.Pa. Marche

I Patronati del Ce.Pa. Marche nonostante la messa in campo di ogni propria risorsa lavorativa al fine di continuare a dare un servizio ai cittadini in questo momento di emergenza, rappresentano grandissime diffic oltà nel poter proc edere all’i noltro delle nuov e domande di prestaz ion i messe a disposizione dal Governo per fronteggiare le difficoltà organizzative ed economiche dei cittadini dovute all’emergenza COVID-19. A oggi non risultano sufficienti gli impegni e risorse sistemistiche messe a disposizione dall’INPS , ravvedendosi un evidente sovraccarico e inevitabile intasamento delle linee informatiche che non permetto l’inoltro delle citate istanze con particolare riguardo alle indennità Covid-19 (cosiddetto Bonus 600 euro) e conseguentemente creando forti disagi anche per la gestione e per l’inoltro della pratiche ordinarie, inviabili esclusivamente per le vie telematiche, che rischiano di essere evase oltre i termini di decorrenza con inevitabili danni economici per il cittadino. Si chiede per tanto un intervento risolutivo quanto mai immediato da parte dell’Inps D.C.

1 aprile 2020