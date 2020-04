Macerata, donati 250 camici e visiere ai “medici di famiglia”

L’onorevole Tullio Patassini ha consegnato, insieme con Simone Merlini, responsabile provinciale della Lega di Macerata, al presidente dell’Ordine dei Medici di Macerata Romano Mari, la loro donazione personale di kit composti da camici e visiere, per ciascuno degli oltre 250 medici di base che svolgono la professione in tutta la provincia.

Ha affermato l’onorevole Patassini: “Da maceratese, figlio di medico anestesista ho cercato di fare qualcosa per rendere un po’ più sicuro il lavoro dei medici di base, per quello che è possibile da singolo cittadino, donando protezioni individuali come visiere e camici di cui sono carenti. Stanno rischiando di essere il soldato Ryan nella lotta alla pandemia: esposti in massa alla potenza di fuoco del Covid-19 senza nemmeno la parvenza di adeguati giubbotti anti-proiettili. I medici di base saranno ancor di più in prima linea via via che si ritornerà alla vita normale allentando le maglie del distanziamento sociale imposto per la pandemia. I ‘medici di famiglia’ per i cittadini, specie gli anziani o i malati oncologici di cui troppo poco si parla in questi giorni, incarnano un ruolo fondamentale ancor più necessario da qui in avanti: quello della figura dispensatrice di cure e attenzioni nel momento non solo di maggior difficoltà della vita, ma in cui l’accesso ai servizi ospedalieri diventa problematico quando non da evitare per timore di contagio”.

5 aprile 2020