L’appello: “Riaprite l’Ospedale Santa Lucia di Recanati!”

I “nodi sanitari” marchigiani cominciano a venire al pettine. La realtà che stiamo vivendo con la pandemia ha evidenziato gravi falle nella Sanità pubblica marchigiana e oltre il “Comitato pro Ospedali Pubblici delle Marche” che da tempo sta conducendo una forte battaglia per la riapertura dei 13 ospedali chiusi, ci sono state le recenti prese di posizione di alcuni Sindaci che chiedono una pausa di riflessione sull’ospedale unico. Ora cominciano a giungere richieste sempre più pressanti, nonché motivate, che spingono alla riapertura degli ospedali così inopportumanemte chiusi.

In tal senso va la richiesta di Simone Merlini, responsabile provinciale della Lega e del coordinatore cittadino di Recanati Benito Mariani, che chiedono il ripristino dell’Ospedale Santa Lucia, a lungo presidio di qualità della sanità marchigiana e maceratese.

La richiesta e le motivazioni – Affermano Merlini e Mariani: “Il sindaco di Recanati si faccia reale portavoce di tutti i recanatesi chiedendo formalmente alla Regione di riaprire l’ospedale cittadino riattivandone tutti i reparti. Si prenda finalmente atto che, sia in condizioni estreme come la terribile pandemia che stiamo vivendo, sia nel futuro socialmente incerto che a esse consegue, il ruolo dei piccoli ospedali è fondamentale. Disporre di un pronto soccorso e di reparti in grado di fornire, in sicurezza, la prima, fondamentale assistenza, sarebbe stato decisivo per fronteggiare il contagio che in città ha colpito pesantemente anche la RSA. È sempre più evidente dagli interventi degli epidemiologi anche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che la convivenza con Covid-19 e le sue tragiche conseguenze non sarà breve. È una circostanza che deve indurre la politica a riflettere sulla necessità di rivedere le proprie priorità programmatiche in campo sanitario. I consiglieri regionali della Lega hanno giù richiesto di riaprire e potenziare presidi come quello di Recanati che per logistica, caratteristiche e storia clinica potrebbe essere di importante supporto a tutta la filiera medica”.

Appello al Sindaco di Recanati – Merlini e Mariani si augurano che il sindaco non continui a mostrarsi sordo all’appello attivandosi, come hanno fatto i consiglieri regionali della Lega, perché possano essere date garanzie ai cittadini la cui salute appare sempre più subordinata alla risposta al Covid-19 dell’attuale assetto sanitario della provincia e della regione.

Non basta l’abnegazione di medici e personale sanitario – Concludono Merlini e Mariani: “La Regione che ha chiuso ospedali che oggi sarebbero stati provvidenziali come il Santa Lucia di Recanati, sta facendo poco o nulla per garantire la continuità e la sicurezza delle cure fondamentali, in particolare quelle oncologiche. Anziché a una nuova programmazione si affida al senso di responsabilità di medici e personale che agiscono anche a rischio della propria vita per la mancanza di adeguati presidi di protezione. Servono percorsi puliti per la cura delle patologie più comuni che, non solo non stanno regredendo, ma rischiano di attivare un ulteriore allarme sanitario. Le istanze dei recanatesi e di quanti chiedono di non abbassare la guardia sulla gestione ordinaria delle patologie devono essere al più presto accolte”.

6 aprile 2020