Poesia di Cisirino in dialetto maceratese sui cacciatori: “La scérta!”

Adèra quattro amici cacciatori sfegatati / che ghiava sempre assieme in compagnìa / che, però, un ghiornu, che s’era separati / vidde che a la sera, tardi, in due, no’ rvinìa.

Po’ ‘rriò Peppe co’ su le spalle un cerbiattu. / Tutti, fatta granne festa, a lu je dimannava: / “Ma Antò ndò sta?” Lu:” Beh!Tuttuntrattu / ja pijiato un infartu e più non me parlava!”

“Ma tu non hi fatto cosa? non hi chiamato? / L’hi lassatu li tuttu sulu e ‘vvandonatu?” / “Scì, io de sarvà la preda hagghio penzato, / sicuru che Antò gnisciù ce l’avrìa frecatu!”

Cisirino

6 aprile 2020