Benedetta si laurea brillantemente online in Igiene Dentale

In tempi di crisi pandemica anche le Università si adeguano e gli esami, non potendo essere fatti viso a viso, ora si discutono online. Così è stato per Benedetta Giustozzi, 23 anni, che ha concluso il corso di laurea triennale di Igiene Dentale all’Università Politecnica delle Marche, discutendo online la tesi “Parodontite e Diabete Mellito: relazione bidirezionale” con 110 su 110. La mamma Elisabetta, il papà Flavio, tutti gli amici e i parenti che non sono potuti essere fisicamente presenti si congratulano con Benedetta per il suo brillante percorso universitario. La neo laureata ha le idee molto chiare per il suo futuro ha infatti espresso l’intenzione di continuare gli studi. Congratulazioni Betta!

8 aprile 2020