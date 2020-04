Coronavirus un nome, il suo significato e… una profezia!

La parola “corona” deriva dal greco “Koronè” che, tradotto, significa “Curvare rami a cerchio”. I cerchi di rami verdi erano usati per adornare la testa dei vincitori delle gare e poi dei grandi poeti e oggi sono ritornati in voga per ornare il capo dei ragazzi che si sono laureati: la corona di alloro. In questi ultimissimi tempi, al dire delle cronache, corona “Koronè”, invece di un segno di festa ha assunto il significato di un serto fatto per commemorare il crollo del profitto di ogni attività italiana, bloccata dal virus, e quindi è ormai una ghirlanda… per onorare un (quasi) morto.

Cesare Angeletti “Cisirino”

11 aprile 2020