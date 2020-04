Castelraimondo, mascherine gratis e obbligo di usarle

Obbligo di utilizzo delle mascherine a Castelraimondo. Il sindaco, Renzo Marinelli, ha emanato questa mattina un’ordinanza che dispone l’obbligo delle mascherine a decorrere dal 22 aprile fino al 3 maggio.

Dunque nei luoghi pubblici, anche all’aperto, negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone l’accesso è consentito solo indossando mascherine in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente.

I responsabili o i dirigenti degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all’ingresso nei predetti locali, agli avventori e agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire le Autorità di polizia tra cui il Comando della Polizia locale.

Le persone che benché invitate ad indossare i presidi, non si adeguano senza giustificato motivo, saranno sanzionate con I’applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell’articolo 7 bis del Testo unico Enti locali di cui al d.lgs 26712000. “Ciascuno di noi deve fare la sua parte per arrestare quanto prima il contagio virale di questa epidemia – ha spiegato il sindaco Renzo Marinelli – nessuno è esente da questo virus e come abbiamo ormai imparato esiste la possibilità di asintomaticità. Per questo nessuno deve sottovalutare il proprio impegno e il rispetto delle regole soprattutto in questa fase. Abbiamo ritenuto dunque opportuno un provvedimento in questo senso, perché utilizzare la mascherina non è una banalità ed è anzi la misura di prevenzione più rapida e più attuabile in questo momento da ogni singolo cittadino, insieme a tutte le altre accortezze e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.

Nelle scorse settimane a Castelraimondo è stata avviata la distribuzione di una fornitura gratuita di mascherine per tutti i cittadini, attiva per tutto il mese di aprile alla Farmacia Grelloni di Castelraimondo.

21 aprile 2020