Macerata, nuova rubrica: C’è posta per te…“Scrivi a Romano”

Abbiamo ricevuto dal Comune di Macerata il comunicato stampa che pubblichiamo integrale dopo un nostro commento.

Il commento – Scrive Fernando Pallocchini: “Siamo alle solite, nessuno che pensi a svolgere bene il proprio compito ma s’intromette nel lavoro di altri. Raccogliere testimonianze di questo periodo, per informare, per rendere tutti partecipi e per serbarne il ricordo, spetta più che altro ai giornalisti. Un Sindaco dovrebbe fare il Sindaco e non dovrebbe usare la sua figura istituzionale per altro. Poi… sui social le persone raccontano ogni minuto la loro attuale vita: c’è di tutto e di più. C’è una condivisione generale, un modo di affrontare insieme il problema che coinvolge tutti, di confortarsi a vicenda, anche sorridendo o imprecando. Scampoli di umanità varia”. In pratica, attivata in Comune, sede istituzionale, la rubrica “C’è posta per te”.

Il comunicato stampa – “Scrivi a Romano” è il nuovo canale dedicato esclusivamente alle parole dei maceratesi che abbiano voglia di raccontare al sindaco come stanno affrontando la difficile situazione legata all’ emergenza da Covid 19 che ha modificato le loro abitudini, i loro sentimenti, la loro vita.

“Ha scritto Oscar Wilde che la memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé – afferma il sindaco Romano Carancini – Penso che sarebbe bellissimo, una volta che ci saremo tutti riappropriati della nostra libertà, poter rileggere questo tempo e fare tesoro della nostra memoria. Lo possiamo fare scrivendo: un pensiero, una riflessione, una piccola storia, una speranza su quello che stiamo vivendo o su come vorremmo che fosse il nuovo inizio. Mi auguro – conclude il primo cittadino – che molti trovino un momento per lasciarmi la loro testimonianza che io considero anche un dono a tutta la Città. Bambini, anziani, studenti, genitori, chiunque ne abbia voglia, aspetto le vostre parole che un domani saranno memoria e narrazione di un tempo che non dimenticheremo mai.”

I messaggi potranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo scriviaromano@comune.macerata.it o, in forma cartacea, al Comune di Macerata, Segreteria del Sindaco, piaggia della Torre 8 e dovranno concludersi con l’hashtag #insiemeavanticonfiducia.

21 aprile 2020