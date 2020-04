La 114^ Squadriglia dona 4 computer al Comprensivo Leopardi

Profondo il senso di gratitudine espresso dalla professoressa Alessandra Gattari a nome dell’utenza del Comprensivo “G. Leopardi” – di cui è Dirigente Scolastico – Istituto che al suo interno include i Comuni di Potenza Picena e Montelupone.

Lunedì 20 Aprile la 114^ Squadriglia radar remoto dell’Aeronautica Militare di Potenza Picena ha donato all’Istituto quattro computer da consegnare alle famiglie in comodato d’uso gratuito affinché gli studenti possano fruire della Didattica a Distanza, erogata in sostituzione dell’insegnamento in presenza, in aggiunta a quanto già disposto dall’Istituto, vista l’attuale situazione di emergenza. Sottolinea il Dirigente Gattari: “Un bel gesto in un momento che definire critico equivarrebbe a un eufemismo. A onor del vero è bene evidenziare che la Squadriglia di Potenza Picena già da settembre aveva reso concreta la volontà di collaborare con la comunità scolastica mettendo a disposizione i suoi uomini e i suoi mezzi (in aggiunta al già notevole impegno di risorse che le rispettive Amministrazioni Comunali garantiscono) per uscite didattiche e visite alla Caserma e sul territorio. Purtroppo il Covid-19 ha impedito la realizzazione di ciò ma non ha impedito alla sezione A.M. di Potenza Picena di far sentire la presenza grazie al competente ed efficiente Capitano Alessandro Grossi, affiancato in tal contesto dal Luogotenente Vincenzo Tammaro”.

22 aprile 2020