L’Amministrazione Carancini infila un’altra perla delle sue

La Ordinanza regionale per i cibi d’asporto parla chiarissimo, citiamo testualmente: “…esercizi commerciali di vicinato”. Vale a dire che puoi ritirare il cibo nella rosticceria, pizzeria, più vicina alla tua abitazione.

A questo punto l’Amministrazione comunale di Macerata ha infilato un’altra perla delle sue… fa la grande e sofferta concessione di aprire il centro storico per agevolare il ritiro dei cibi d’asporto: a chi? A chi aprite il centro storico? a chi non ci abita e deve servirsi nei negozi del proprio quartiere di appartenenza? Lo aprite a chi abita nel centro storico e può andare a piedi nella rosticceria vicino casa?

Sembra quasi una presa in giro: lo apro tanto non ci potete venire.

Alla faccia di tutti i negozianti che implorano di aprire ‘sto cacchio di centro perché stanno facendo la fame. E aprite ‘sto centro! Calatevi nella vita reale. Piccoli autobus elettrici che passano in centro ogni mezz’ora, partendo da parcheggi gratuiti: no? Ma a Macerata vale sempre il detto… non se po’ fà.

Fernando Pallocchini

29 aprile 2020