Treia, la Banda Musicale omaggia i medici di famiglia

Anche la Banda Musicale Città di Treia si è mobilitata per dare un segno di riconoscenza e di aiuto ai medici di famiglia cittadini, che in questo periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 stanno operando a favore della comunità treiese rischiando in prima linea e in prima persona.

I componenti e i familiari della Banda cittadina si sono autotassati al fine di dare un contributo concreto con la donazione di materiale sanitario, dalle mascherine ai disinfettanti, tutto a favore dei Medici di Famiglia Treiesi. Un dono come ringraziamento e con l’augurio, grazie all’aiuto dei medici di famiglia, di sconfiggere il Coronavirus per tornare, finalmente, alla normalità.

Passato questo infausto periodo la Banda promette di organizzare a favore di tutti gli operatori treiesi: Protezione Civile, addetti alla Casa di Riposo, operatori sanitari… un grande spettacolo musicale in una delle piazze più belle d’Italia, quella di Treia.

29 aprile 2020