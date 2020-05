L’APM rimborserà le quote del trasporto alunni non fruito?

Nel prossimo Consiglio comunale di Macerata sarà presentata una interpellanza sulla questione relativa agli abbonamenti di APM spa per il trasporto degli alunni a scuola, annualità 2019-2020.

Le motivazioni – La richiesta parte dal fatto che , a causa della pandemia, le scuole sono chiuse dal mese di marzo per cui gli alunni non fruiscono dell’abbonamento, a oggi, da tre mesi (marzo, aprile e maggio) e non è previstala riapertura delle scuole. Le famiglie, già in difficoltà per il momento che stanno vivendo, per un servizio non fruito hanno speso, ognuna, 210 euro. Va anche considerata che l’APM spa è una società a quasi totale partecipazione del Comune di macerata.

Le domande – I firmatari della interpellanza chiedono se l’APM spa ha preso coscienza del problema e, in tal caso, se ha intenzione di restituire la quota dell’abbonamento non goduto. Oltre questo i Consiglieri vorrebbero sapere quali misure a favore dei cittadini, in questo particolare momento, l’APM spa può adottare nei settori di competenza quali trasporti, farmacie, servizio idrico e parcheggi.

I firmatari – Hanno sottoscritto la interpellanza Riccardo Sacchi, Anna Menghi, Gabriele Mincio, Maurizio Mosca, Paolo renna e Deborah Pantana.

3 maggio 2020