Il Cavallo e il Mulo: due modi diversi di vedere la conservazione della razza

Ai nostri giorni, questa breve poesia di Trilussa potrebbe avere un titolo ben più lungo, del tipo: “Vaccini sì, vaccini no, o meglio “NO VAX – YES VAX”. Ormai, in Italia, l’inglese è la lingua ufficiale, con buona pace della Costituzione della Repubblica Italiana: “Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di … condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. … Se anche i DPCM fossero chiari e scritti con vocaboli italiani!?

Nazzareno Graziosi

La paura di Trilussa (1915)

“So’ coraggioso e forte! – disse un Cavallo ar Mulo – e vado ar campo pieno de fede, svérto come un lampo, tutto contento de sfidà la morte! Se ariva quarche palla che m’ammazza sacrifico la vita volentieri pe’ la conservazzione de la razza. “Capisco, – disse er Mulo – ma, su per giù, pur’io che davanti ar pericolo rinculo, nun conservo la razza a modo mio?”

25 novembre 2021