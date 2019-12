Un pattinatore civitanovese di 70 anni in forma su otto ruote

“Non aspettare di avere tutto per goderti la vita. Hai già la vita per goderti tutto”

Questa conversazione con un pattinatore può sensibilizzare le persone a tenere un corretto stile di vita. Il freestyle su pattini in linea aiuta il fisico a mantenere benessere e armonia. È una esperienza positiva, uno sport che unisce a gruppi di giovani e “rilascia” energia per restare attivi fisicamente e mentalmente a un’età avanzata.

I pattini in linea o roller

Ci sono sempre esercizi nuovi che danno la possibilità di crescere e mantenere l’elasticità del fisico e delle articolazioni. I pattini in linea, o roller, furono inventati negli Stati Uniti e giunsero in Italia intorno ai primi anni Ottanta. I precedenti pattini artistici a rotelle obbligavano a recarsi in una pista ben levigata. Qualsiasi imperfezione della pavimentazione creava difficoltà: anche un banale sassolino poteva far cadere il pattinatore. Altro rischio di quel vecchio tipo di pattini: alzando le punte, si può cadere all’indietro con rischio di danni alla colonna vertebrale. In quei pattini, ormai in disuso, le ruote erano di plastica dura, o di legno; in questo nuovo modello in linea sono di gomma o plastica morbida e più strette: si evitano così ostacoli vari e si possono usare anche per strada. Inoltre sono più silenziosi e si adattano a qualsiasi tipo di esercizio di stile libero.

Più facili da usare, in competizione arrivano a 50 km/h

Mentre in precedenza occorreva una notevole preparazione, con il nuovo tipo si può arrivare ad avere con facilità una buona padronanza del roller. È un pochino più difficile apprendere un buon equilibrio, ma una volta riusciti è molto più facile fare esercizi e svolte. In America questi pattinatori hanno accesso a qualsiasi via pubblica, mentre in Italia la questione è in via di regolamentazione. Si vorrebbe favorirne l’uso per motivi di eco sostenibilità. Nelle competizioni in pista su questi pattini si possono raggiungere i 50 km/h.

Anche nelle Marche si svolgono delle gare, in particolare a San Benedetto del Tronto. Il pattinaggio crea affiatamento nel gruppo, ciò sfocia anche in altre iniziative, crea comunità, fornisce un motivo in più per ritrovarsi. Mentre una volta, appartenendo a famiglie, ci si formava osservando delle regole, oggi l’individualismo crea solitudine, spesso non positiva. Molti pensionati soffrono per non aver trovato un’alternativa al lavoro e, di conseguenza, non socializzano più. Diventano spettatori passivi della televisione, ossia ricevono messaggi dai media, possono decifrarli, ma non rispondere.

Il pattinatore civitanovese settantenne

L’interlocutore è un dinamico settantenne civitanovese molto attivo nella socializzazione e nello sport; sostiene che i pattini in linea coadiuvano a mantenere la salute fisica, mentale e una grande flessibilità. Mantiene un corretto stile di vita con una alimentazione biologica ed equilibrata. Il nostro intervistato ha viaggiato in centro-est Europa, nei Balcani, nel sud-est asiatico e, per lavoro, in Nord Africa. Dona a Wikipedia per mantenere e far sopravvivere la cultura libera. Ha anche una curiosa, apprezzabile abitudine che mi piace segnalare. Quando nota qualcuno che butta dei pacchetti o cicche di sigarette in terra, lo ferma e gli spiega quali danni reca all’ambiente. Molti lo ritengono naturale, poiché ogni settimana passa il camion a spazzare. Altri si giustificano rispondendo che, in mancanza di posacenere e cestini, non sanno dove gettarli. Ciò è una mancanza di rispetto verso gli altri: il suolo pubblico è di tutti, non terra di nessuno! Ecco una citazione che il narratore ricorda con piacere: “Non aspettare di avere tutto per goderti la vita. Hai già la vita per goderti tutto”.

Eno Santecchia

23 dicembre 2019