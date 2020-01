Notizie vere, curiose e divertenti: lo scarpàro

Raccontino tratto dalla raccolta “Dicerie popolari marchigiane” di Claudio Principi

Uno scarparo (industriale calzaturiero) nel giro di tre anni si è arricchito enormemente ma continua a stare attento alla liretta.

Nell’uscire da un ristorante della zona, ove la domenica aveva offerto un pranzo di lavoro ad alcuni suoi rappresentanti dell’Italia settentrionale, se ne esce con questa osservazione da manuale: “Ogghj, ne li ristorandi, se pratica prézzi gastronomici!”

Questo aneddoto porta a riflettere sui cambiamenti intervenuti a Montolmo ove, sino a qualche decina di anni fa, persino la intelligenza degli uomini veniva rapportata al possesso di terre. Si udiva dire, a esempio: “Ma sta’ zittu, tu: che vvó capì’, se non gi-hai mango un terrénu!” (Ma stai zitto, tu: che vuoi capire se non hai manco un terreno!). Oggi, invece, per conoscere il valore di un uomo si domanda: “Quande pàre de scarpe fa?” (Quante paia di scarpe fa?).

5 dicembre 2020