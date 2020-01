Camerino, corso di fagotto all’Istituto Musicale Nelio Biondi

Novità per l’anno 2020: inizia un percorso didattico con il docente David Branchesi

Ancora una novità didattica prevista in questo anno scolastico 2019/2020 dall’istituto musicale Nelio Biondi ed è un nuovo corso, con il docente David Branchesi, dedicato ad uno strumento tutto da scoprire: il fagotto.

Il percorso didattico persegue l’obiettivo di consentire il completamento dei moduli formativi costituiti dai livelli base, medio e avanzato, con il superamento degli esami di certificazione e la frequenza dei corsi complementari previsti dal piano di studi.

Il docente



Nato a Cingoli (MC) nel 1980, David Branchesi intraprende lo studio del fagotto fin da bambino e si diploma presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida del M° Adriano Sabbatini. Si è poi perfezionato col M° Paolo Carlini diplomandosi all’ Accademia Internazionale di Musica di Firenze. Ha conseguito la Laurea Specialistica in Fagotto presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo nella classe del M° Giuseppe Ciabocchi partecipando ad attività di assistenza alla didattica e insegnamento in qualità di tirocinante.

Svolge una notevole attività concertistica collaborando stabilmente con le maggiori orchestre e festival regionali e nazionali, sia in ambito sinfonico che operistico, tra i quali la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, Il Macerata Opera Festival, l’Orchestra Raffaello, il Gigli Opera Festival, l’Orchestra Fiati Città di Ancona,l’Orchestra da Camera delle Marche. Numerosi sono stati i ruoli a lui affidati in diverse compagini strumentali in ambito cameristico, come pure diverse le esecuzioni in qualità di solista dei più celebri concerti per fagotto.

Info:3397335864

23 gennaio 2020