Treia, al Teatro Comunale “Le mille e una notte” da “Febo Teatro”

Domenica 9 Febbraio, quarto appuntamento a Treia con “Domeniche da favola”, la stagione di teatro per bambini e famiglie promossa dal Comune e da Proscenio Teatro Ragazzi, per la direzione artistica di Marco Renzi. Il progetto fa parte di TIR-TEATRI IN RETE, il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia nove Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

È questo del 9 febbraio lo spettacolo conclusivo della terza edizione di “Domeniche da favola”, una stagione che ha dimostrato di aver conquistato un suo pubblico affezionato e motivato, che ha seguito con attenzione tutti gli appuntamenti, un pubblico di bambini e di famiglie che hanno trasformato le quattro date in altrettanti giorni festa, per un progetto che ha sicuramente riguardato lo spettacolo e la cultura ma che, con altrettanta certezza, ha investito campi come la formazione, la crescita e la socialità

“Le mille e una notte”

Sul palco del Teatro Comunale salirà la compagnia “Febo Teatro” di Padova con un lavoro molto originale che cerca di coniugare materiali della tradizione con la contemporaneità. Il materiale favolistico che ci è arrivato dalla leggendaria raccolta de “Le mille e una notte”, viene riletto alla luce di uno dei nostri giovani, Aladino si chiama, che trasporta tutta la vicenda nelle pagine dei nostri giorni. Spettacolo ricco di immagini, realizzato con maschere e video.

La scheda

Chi di noi non vorrebbe esaudire i proprio desideri facilmente? Senza fatica? Senza attese? Eppure a volte è proprio nella fatica e nell’attesa che capiamo cosa vogliamo. La storia di Aladino e la lampada magica è un ottimo esempio di come sia importante sognare con concretezza, imparando che faticare per un obiettivo fa parte della crescita di ognuno di noi. In un mondo in cui la velocità fa da padrone, è importante più che mai insegnare alle nuove generazioni a scegliere con cura i proprio desideri e a perseguirli con calma e costanza.

Aladino è un ragazzo che vuole avere tutto e subito senza fatica. Passa le giornate a giocare ai videogiochi, senza alzare un dito, fino a quando è costretto a scendere al bazar sotto casa dove incontra Ali Babà, il padrone del negozio che gli regala una Lampada. Il ragazzo, senza troppo interesse, la porta a casa e scopre che quella non è una lampada come le altre, ma è magica: esaudisce i desideri delle persone. Qui comincia l’avventura del giovane tra colpi di scena e incontri, scoprirà che se vuoi davvero qualcosa non c’è magia più forte della volontà.

Uno spettacolo ironico e d’effetto in cui verranno usati numerosi linguaggi teatrali (maschere, pupazzi) uniti a incursioni tecnologiche (video, proiezioni grafiche).

Info

È possibile riservare il posto prenotando al 339.2304624, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 20:00, oppure acquistarlo on line sul sito www.liveticket.it/tonicoservice

Inizio spettacolo ore 17:00.

7 febbraio 2020