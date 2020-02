A Treia numerose adesioni al progetto di volontariato solidale

Il 21 febbraio 2020, alle ore 21, si è tenuta una riunione organizzativa, presso la sala ex Ipsia di Treia, per definire la partecipazione al progetto di volontariato solidale, da svolgere a Treia presso la Casa di Riposo e la struttura di Lunga Degenza.

Presenti i rappresentanti delle associazioni promotrici di Adesso Yoga, Avis Treia ed Auser Treia, la coordinatrice Catia Castellani e il presidente Antonio Marcucci dell’Auser provinciale di Macerata. Quest’ultimo durante l’incontro ha illustrato i passi burocratici da compiere per poter svolgere il servizio di compagnia e volontariato nelle strutture sopraindicate, ovvero l’iscrizione ad una associazione titolata e riconosciuta dalla Regione Marche, come è appunto l’Auser, l’iscrizione ad una apposita lista di volontariato e la copertura assicurativa per i volontari. Questi i requisiti richiesti dall’ASUR provinciale.

In risposta all’appello di Catia Castellani nella sala erano presenti diverse persone che avevano partecipato al corso tecnico di qualificazione (https://auser-treia.blogspot.com/2019/11/treia-risultanze-del-corso-di.html?m=0) e che avevano dato la disponibilità a svolgere azioni di volontariato nelle strutture, queste persone per formalizzare la loro adesione sono state invitate a tesserarsi all’Auser, che successivamente provvederà a formalizzare e ottemperare a quanto richiesto dall’Asur.

Fra i presenti una ventina persone hanno aderito, nello specifico, per prestare opera di volontariato nelle strutture, mentre altri avevano dato l’adesione per svolgere servizi esterni o collegati (per i trasporti di mezzi pubblici sociali, per azioni di intrattenimento e di vicinanza, per l’assistenza di privati in condizioni di bisogno, per organizzare eventi culturali, ecc.).

Durante la riunione è stato letto un messaggio del vicesindaco, facente funzioni di sindaco, David Buschittari, che si esprime in questi termini: “L’Amministrazione Comunale di Treia sostiene la formazione di una Rete di Solidarietà Sociale nata nel marzo 2019 dalla sinergia dei responsabili comunali di Avis Treia, Adesso Yoga e Auser Treia e coordinata dalla signora Catia Castellani. L’iniziativa promossa dalle predette associazioni nel mese di maggio dell’anno scorso (a Chiesanuova e a Passo di Treia) ha fin qui raggiunto un elevato numero di adesioni; si tratta di una proposta di collaborazione sociale per coinvolgere le ‘figure del volontariato’ già operative in città e desiderose di portare aiuto alle fasce ‘deboli’ della comunità. Un ringraziamento sentito al presidente Auser provinciale Antonio Marcucci, alla coordinatrice del progetto Catia Castellani e ai responsabili delle associazioni ‘pilota’ del progetto per il loro impegno: Sebastiano Rubera, Barbara Rossetti e Paolo D’Arpini. Confermo la disponibilità dell’amministrazione a sostenere il progetto”.

Ora continuerà il servizio di presenza, da parte dei volontari, nella Casa di Riposo che era già stato avviato dallo scorso anno, e appena saranno formalizzate le pratiche burocratiche il servizio potrà essere esteso anche alla struttura di Lunga Degenza. Per altri servizi si provvederà nel corso dell’anno a trovare soluzioni attuabili.

Paolo D’Arpini

23 febbraio 2020