A Corridonia “La notte dei racconti” per bimbi e famiglie

Ancora pochi giorni e poi sarà di nuovo “La notte dei Racconti”, l’evento in programma il prossimo 29 febbraio, alle ore 21:00, presso il CAG di Corridonia, rivolto a famiglie, bambine e bambini, organizzato dall’Associazione Equilibri con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato. L’iniziativa, quest’anno in via del tutto eccezionale, si svolgerà con qualche giorno di ritardo rispetto all’appuntamento promosso da Reggionarra per il 21 Febbraio, ma lo spirito è esattamente lo stesso: rendere i racconti e le storie i veri protagonisti di questa magica serata e lasciarsi rapire dalle emozioni che sono in grado di regalare a chi li ascolta con il cuore.

Tema della “Notte dei Racconti” di quest’anno sono “ le storie in cielo e in terra”, che, proprio come ponti, sono in grado di unire il cielo e la terra, il mondo della realtà, con quello della fantasia…

L’azzurro è il colore di questa serata, azzurro come il nostro pianeta visto dall’alto, uno straordinario scrigno pieno di sorprese che dobbiamo però imparare a proteggere e preservare. L’appuntamento allora è per sabato prossimo, per ascoltare tutti insieme, lontano dagli schiamazzi e dalla frenesia, con poche luci soffuse, fra comodi cuscini e morbidi tappeti, le affascinanti storie animate dai volontari dell’Associazione e poi, per chi vorrà, spazio alla lettura più intima e raccolta… e infine, prima di augurarci la buonanotte, un caloroso saluto, che sa di dolcezza e di meravigliosa infanzia, a base di latte e croccanti biscotti.

25 febbraio 2020