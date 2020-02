Volley – la Banca Macerata C batte il Potenza Picena

Con la Serie A ferma per la settimana di riposo, nel weekend i ragazzi guidati dal coach Sandro Mobbili hanno dato vita a una bella prestazione contro la Golden Plast, prendendosi una vittoria importante anche in chiave classifica. La Banca Macerata ha controllato la partita, andando in vantaggio già al primo set, chiuso 25-18; nel secondo è arrivata la reazione degli avversari ma i giovani biancorossi hanno saputo ribattere e portarsi sul doppio vantaggio, per poi chiudere l’incontro la terzo set, con un netto 25-15.

I tre punti conquistati permettono alla Banca Macerata di avvicinarsi a meno tre punti dalla Bertolucci G. Bottega Volley, a quota 22, terza in classifica e fuori dalla zona play-out. Si prospetta quindi una dura lotta per questa seconda parte di stagione, con quattro squadre in quattro punti. La squadra intanto è in crescita, ce la metterà tutta per raggiungere l’obiettivo salvezza e arriva in forma alla prossima sfida contro la capolista Aurora Volley Appignano, da giocare casa. Una occasione per mettersi alla prova e accorciare ancora la classifica.

25 febbraio 2020