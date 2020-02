Reportage fotografico del 55° Carnevale di Passo di Treia

Il Carnevale di Passo di Treia è stato sfiorato dalla infezione… virale avendo rischiato l’annullamento per colpa del Coronavirus. Ma così non è stato e la 55^ edizione ha avuto luogo con la consueta cornice di pubblico a fare da ali lungo il percorso.

Pericolo scampato, dunque, con somma soddisfazione di Daniele Bianchi, presidente del Circolo Acli ‘La Torre’: “È stata una scommessa vinta nonostante la paura di questi giorni. La grande partecipazione ci ha gratificato e ricompensato per il grande lavoro profuso nella realizzazione del Carnevale. Da domani saremo già all’opera per la prossima edizione!”.

Stesso entusiasmo per le madrine della manifestazione, Le Donatella (Giulia e Silvia provvedi), che hanno dichiarato: “Siamo felici di essere qui anche se ‘per un pelo’! Infatti ci hanno detto che se si fosse svolto domani questo Carnevale non ci sarebbe stato. Ringraziamo tutte le persone per il grande affetto dimostratoci, come pure gli organizzatori la cui energia è davvero entusiasmante e coinvolgente”.

Classifica Gruppi mascherati

1° posto – “Circondiamoci di Amici” (Passo di Treia, Treia)

2° posto – “Mery Poppins” (Passo di Treia, Treia)

3° posto – “Non ci resta che sognare” (Madonna del Monte, Macerata)

Premi speciali della Giuria

“Masterchef” per la bravura degli adulti nell’aver saputo coinvolgere a ritmo di musica e padelle tutti i bimbi; “Grease” per i colori, la simpatia e l’impegno dei grandi come dei bambini.

Attestato di partecipazione

“Siamo fatti così” (Pollenza), “Li matti de Montecò” (Montecosaro).

Banda ospite – Ha allietato la sfilata il Corpo bandistico e majorettes “Città di Petriolo”.

26 febbraio 2020