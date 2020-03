Una poesia dialettale di Urbano Riganelli “La vita mia”

A dice anni me rtroài in menzu / a le macerie de lu bombardamendu, / più ‘òrde la morte me sfiorò.

Adèro come un cillittu sbandatu / che vulìa spiccà’, invanu, lu volu. / Caminavo in menzu a li morti / dilaniati da li scoppi de le vombe / coperti da candidi, pietusi, lenzoli.

Guardào, pietrificatu, co’ le lagrime / che, anghe se lottào pe’ frenalle, / m’avìa vagnatu le guange.

Penzào: “Postà che la vita adè questa?” / Ma ‘rriò la pace, non me parìa vero. / Succhiai comme ‘n’ape ‘ffamata / lo nettare, diliziusu, de la vita.

Li strumendi, nobbili, che agghjo usatu / so’ stati: la scurdura, lu cantu corale, / e lo scrìe libbri de puisia e satira.

Agghjo donatu a piene mà’, co’ amore, / ricevènno, spissu, tre’òrde tandu.

La longa vita mia, cumingiata male, / adè dovendàta ‘na fantastica avvendura.

‘N’abbracciu forte a mamma mia / p’avémme vulutu dopo quattro fiji. / ‘Na preghjera de ringraziamendu / a lu Signore pe’ avémme datu tandu.

Urbano Riganelli

3 marzo 2020