Elezioni Macerata, Fratelli d’Italia è alla finestra e aspetta

Mentre il centrosinistra sta andando a palla, per quanto riguarda le elezioni comunali di Macerata, il centrodestra è in una situazione di stallo, con la sola Lega che ha presentato Andrea Marchiori come candidato invitando gli altri ad accodarsi a questa scelta. Alcuni propongono tardive elezioni primarie mentre Fratelli d’Italia è in attesa che si sciolga il nodo regionale: sarà scelto il loro candidato Acquaroli o un altro nominativo proposto dalla Lega?

Fosse scelto Acquaroli, che viene dato vincente nelle proiezioni elettorali, il partito a Macerata sosterrebbe il leghista Marchiori; se la scelta in Regione fosse diversa… ci sarebbero, molto probabilmente, ripensamenti da ben ponderare.

Tutto questo avviene sotto l’ombra maligna del coronavirus che potrebbe far saltare tutte le date in attesa di migliori tempi sanitari.

Per ora Fratelli d’Italia Macerata sta alla finestra e ha inviato il seguente comunicato stampa: “Responsabilità e serietà sono le parole d’ordine di Fratelli d’Italia ed è l’invito che facciamo a tutti gli alleati. L’obiettivo è completare in tempi rapidi la costruzione di un progetto alternativo al centrosinistra che ha malgovernato da vent’anni la nostra città e dobbiamo farlo proseguendo nel percorso e nel dialogo intavolato da tempo, raggiungendo una condivisione piena delle proposte e delle scelte. Questo meritano i cittadini maceratesi e questo ci chiedono. Chiarendo il pensiero espresso da Fratelli d’Italia, questa è l’unica strada che dobbiamo percorrere. Trovare subito intese e accordi senza attardarci su strumenti che potevano essere validi tempo fa, ma che ora sono difficilmente praticabili (ndr: primarie). Dobbiamo concentrarci nel raggiungimento dell’unità di intenti e di un programma comune, valido e serio che abbia come unico scopo il bene e il futuro di Macerata”.

6 marzo 2020